Лидер «Филадельфии» по голам в сезоне (10) Фоерстер получил травму в матче с «Питтсбургом» при попытке броска в большинстве

Форвард «Филадельфии» Тайсон Фоерстер получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (1:5).

23-летний канадец ушел со льда, травмировав руку после попытки броска, когда «Флайерс» имели численное преимущество 5 на 3. До этого он стал автором единственной шайбы своей команды в матче.

Всего у него 10 шайб в 21 игре при 13 очках и полезности «+7» и среднем времени на льду 17:26. Он является лучшим снайпером «Филадельфии» в этом сезоне.

Мичков без очков против «Питтсбурга»: 4 броска, 2 потери и «минус 1» за 16:56 (2-е время в этом сезоне). Его малый штраф был реализован соперником