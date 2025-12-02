Селебрини вторым в сезоне НХЛ набрал 40 очков – 14+26 в 27 играх. Он сократил отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров и лидирует в гонке ассистентов

Макклин Селебрини вторым в сезоне НХЛ набрал 40 очков – после 0+3 против «Юты».

Форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:3).

На счету 19-летнего канадца стало 40 (14+26) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «+6».

Селебрини вторым в сезоне достиг отметки 40 баллов. Он на 4 очка отстает от лидера гонки бомбардиров Нэтана Маккиннона (44 очка в 25 играх, 20+24).

При этом Макклин единолично возглавил гонку ассистентов, обогнав Коннора Макдэвида из «Эдмонтона » (25 передач в 26 играх) и Маккиннона.