Марченко пропустил 4-й подряд матч «Коламбуса». Он растянул мышцу на утренней раскатке перед игрой с «Вашингтоном»
Кирилл Марченко пропустил 4-й подряд матч «Коламбуса».
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:3).
25-летний россиянин пропустил 4-й матч подряд из-за травмы верхней части тела, полученной на утренней раскатке перед игрой с «Вашингтоном» на прошлой неделе. Сообщается, что нападающий растянул мышцу.
В 22 играх в текущем сезоне у Марченко 22 (8+14) очка при полезности «+8» и среднем времени на льду 18:57.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
