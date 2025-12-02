Марченко пропустил 4-й подряд матч «Коламбуса». Он растянул мышцу на утренней раскатке перед игрой с «Вашингтоном»

Кирилл Марченко пропустил 4-й подряд матч «Коламбуса».

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси » (5:3).

25-летний россиянин пропустил 4-й матч подряд из-за травмы верхней части тела, полученной на утренней раскатке перед игрой с «Вашингтоном» на прошлой неделе. Сообщается, что нападающий растянул мышцу.

В 22 играх в текущем сезоне у Марченко 22 (8+14) очка при полезности «+8» и среднем времени на льду 18:57.