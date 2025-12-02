«Баффало» обыграл «Виннипег» и ушел с последнего места на Востоке. Норрис набрал 2+1 в первом матче после травмы живота, из-за которой пропустил 24 игры

«Баффало» обыграл «Виннипег» и ушел с последнего места на Востоке.

«Баффало » нанес поражение «Виннипегу » (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

С 26 очками в 26 играх «Сэйбрс» ушли с последнего места в Восточной конференции, обогнав «Флориду» (25 очков в 24 играх) и «Торонто » (25 в 25).

В состав команды вернулся форвард Джош Норрис , пропустивший 24 игры из-за травмы живота, полученной в октябре. В матче с «Джетс» он сделал дубль, прибавил результативную передачу и стал первой звездой.