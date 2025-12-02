Пастрняк пропустит 3-й подряд матч «Бостона» из-за неназванной травмы. Форвард не тренировался в понедельник и может пропустить еще несколько дней
Давид Пастрняк пропустит 3-й подряд матч «Бостона» из-за неназванной травмы.
Форвард «Бостона» Давид Пастрняк не отправится вместе с командой на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом».
29-летний чешский нападающий пропустит третью игру подряд из-за неназванной травмы. В понедельник он не тренировался.
Как сообщил главный тренер «Брюинс» Марко Штурм, в клубе рассчитывают, что игрок возобновит тренировки в течение следующих нескольких дней.
Пастрняк является лучшим бомбардиром «Бостона» в этом сезоне с 29 (11+18) очками в 25 играх при полезности «минус 8».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
