Пастрняк пропустит 3-й подряд матч «Бостона» из-за неназванной травмы. Форвард не тренировался в понедельник и может пропустить еще несколько дней

Давид Пастрняк пропустит 3-й подряд матч «Бостона» из-за неназванной травмы.

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк не отправится вместе с командой на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом ».

29-летний чешский нападающий пропустит третью игру подряд из-за неназванной травмы. В понедельник он не тренировался.

Как сообщил главный тренер «Брюинс» Марко Штурм , в клубе рассчитывают, что игрок возобновит тренировки в течение следующих нескольких дней.

Пастрняк является лучшим бомбардиром «Бостона » в этом сезоне с 29 (11+18) очками в 25 играх при полезности «минус 8».