Уайтт Джонстон стал 1-й звездой недели в НХЛ с 5+4 в 4 играх. Также в тройку вошли Хэйгл с 6+2 и Том Уилсон с 4+4

Уайтт Джонстон стал 1-й звездой недели в НХЛ с 5+4 в 4 играх.

В НХЛ подвели итоги игровой недели (матчи с 24 по 30 ноября, последние зачетные игры состоялись в ночь на 1 декабря по московскому времени).

Первой звездой недели стал форвард «Далласа » Уайтт Джонстон с 9 (5+4) очками в 4 играх.

Второй звездой назван форвард «Тампы » Брендон Хэйгл с 8 (6+2) баллами в 4 играх.

Замкнул тройку форвард «Вашингтона » Том Уилсон с 8 (4+4) очками в 4 играх.