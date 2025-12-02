Воронков провел 2 драки в матче против «Нью-Джерси». Он отправил в нокаут Диллона, досрочно завершившего 1000-ю игру в НХЛ

Дмитрий Воронков провел 2 драки в матче против «Нью-Джерси».

Форвард «Коламбуса » Дмитрий Воронков дважды подрался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси » (5:3).

В начале второго периода 25-летний россиянин сцепился с защитником «Девилс» Бренденом Диллоном у ворот соперника. Драка вышла короткой – Воронкову удалось нанести удар, после которого соперник упал на лед.

35-летний канадец, для которого этот матч был 1000-м в регулярках лиги, ушел со льда с помощью партнеров. Он провел еще несколько смен, но на третий период уже не вышел.

В середине второго периода в драку с Воронковым вступил форвард «Нью-Джерси» Стефан Ноусен. В их бою основной обмен ударами состоялся уже после падения обоих игроков на лед.

В итоге Дмитрий (11:56, нейтральная полезность) завершил встречу с 10 минутами штрафа. Его серия игр без набранных очков продлилась до 5.

В текущем сезоне у него 18 (9+9) баллов в 26 играх.