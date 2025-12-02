Мичков без очков против «Питтсбурга»: 4 броска, 2 потери и «минус 1» за 16:56 (2-е время в этом сезоне). Его малый штраф был реализован соперником

Матвей Мичков остался без очков в матче против «Питтсбурга».

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (1:5).

На счету 20-летнего россиянина 14 (8+6) очков в 25 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

Сегодня Мичков провел на льду 16 минут 56 секунд – 4-е время среди форвардов «Флайерс». В текущем сезоне он только раз получал больше времени на льду (18:48 в матче с «Виннипегом» в октябре).

Матвей 4 раза бросил в створ, допустил 2 потери и завершил встречу с полезностью «минус 1». В третьем периоде его малый штраф за удар соперника клюшкой по рукам был реализован «Пингвинс», сделавшими счет 4:1 в свою пользу.