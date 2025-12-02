Малкин набрал 0+2 с «Филадельфией», прервав серию из 3 матчей без очков. У него 6+20 в 25 играх в сезоне

Евгений Малкин набрал 0+2 с «Филадельфией», прервав серию из 3 игр без очков.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин отметился 2 результативными передачами в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:1).

На счету 39-летнего россиянина стало 26 (6+20) баллов в 25 играх в текущем сезоне при полезности «+3». Он прервал серию из 3 игр без очков.

Сегодня Малкин (16:09, нейтральная полезность) также отметился 2 бросками в створ и 1 блоком, допустил 2 потери и показал 40% эффективности на вбрасываниях (выиграл 4 из 10).

Добавим, что гол Евгения в третьем периоде был отменен из-за помехи вратарю.