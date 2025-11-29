Бирон о вратарях «Эдмонтона»: «Не думаю, что проблема в Скиннере. Он середняк, занимает 32-33-е место по проценту отраженных бросков сверх ожиданий среди 70 игроков»

Мартен Бирон не считает проблемой для «Эдмонтона» результаты Стюарта Скиннера.

Экс-вратарь «Рейнджерс» Мартен Бирон заявил, что не видит проблемы в результатах, которые показывает вратарь «Эдмонтона » Стюарт Скиннер в текущем сезоне НХЛ .

Ранее «Ойлерс» проиграли «Далласу» со счетом 3:8. Голкиперы канадского клуба Стюарт Скиннер и Кэлвин Пикар отражают в среднем 86% бросков в створ. На отрезке в 25 матчей со старта регулярки – это худший показатель в истории клуба с сезона-1979/80.

«На данный момент я не считаю, что проблема в Стюарте Скиннере . Он находится примерно на 32-33 месте по проценту отраженных бросков сверх ожиданий. Это выше среднего показателя среди более 70 вратарей, которые выходили на лед в этом сезоне.

С ним все в порядке, он показывает стабильную игру среднего уровня. Но у меня есть ощущение, что раздевалка потеряла веру в то, что Стюарт Скиннер может быть решением проблемы», – сказал Мартен Бирон .