«Спартак» впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд, сегодня – 5:4 с «Ладой». Команда Жамнова идет 6-й на Западе
«Спартак» выиграл 3 матча подряд впервые в этом сезоне КХЛ.
«Спартак» обыграл «Ладу» (5:4) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ, впервые в сезоне одержав 3 победы подряд. Ранее красно-белые обыграли «Автомобилист» (3:1) и «Ак Барс» (1:0).
Команда под руководством Алексея Жамнова набрала 37 очков после 32 встреч и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.
У «Лады» 4 поражения в 5 последних матчах. Команда тренера Павла Десяткова идет 10-й на Западе, имея в активе 23 балла после 32 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
