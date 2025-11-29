Форвард «Металлурга» Канцеров забил 20-й и 21-й голы в сезоне и возглавляет гонку снайперов КХЛ. У него 35 очков в 32 играх чемпионата

Роман Канцеров сделал дубль в матче против «Барыса».

21-летний нападающий «Металлурга » Роман Канцеров забросил две шайбы в ворота «Барыса » (4:1, третий период) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Обе шайбы форвард забросил во втором периоде – на 25-й и 39-й минутах.

Это 20-й и 21-й голы для Канцерова в нынешнем сезоне. Он на данный момент является лучшим снайпером лиги, опережая Андрея Белозерова из «Нефтехимика» (16 голов) и Руслана Абросимова (15 голов) из «Северстали».

В этом сезоне Канцеров набрал 35 (21+14) очков в 32 матчах чемпионата КХЛ.

Хоккеист выбран «Чикаго » под общим 44-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2023. Договор с уральской командой действует до завершения этого сезона.