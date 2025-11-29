Форвард «Металлурга» Канцеров забил 20-й и 21-й голы в сезоне и возглавляет гонку снайперов КХЛ. У него 35 очков в 32 играх чемпионата
Роман Канцеров сделал дубль в матче против «Барыса».
21-летний нападающий «Металлурга» Роман Канцеров забросил две шайбы в ворота «Барыса» (4:1, третий период) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Обе шайбы форвард забросил во втором периоде – на 25-й и 39-й минутах.
Это 20-й и 21-й голы для Канцерова в нынешнем сезоне. Он на данный момент является лучшим снайпером лиги, опережая Андрея Белозерова из «Нефтехимика» (16 голов) и Руслана Абросимова (15 голов) из «Северстали».
В этом сезоне Канцеров набрал 35 (21+14) очков в 32 матчах чемпионата КХЛ.
Хоккеист выбран «Чикаго» под общим 44-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2023. Договор с уральской командой действует до завершения этого сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости