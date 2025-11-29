Георгиев дебютирует за «Спартак» и в КХЛ в матче против «Лады»
Александр Георгиев сыграет в матче против «Лады».
Голкипер Александр Георгиев заявлен в качестве стартового вратаря «Спартака» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, 29-летний вратарь впервые сыграет за красно-белых и в КХЛ.
Матч начнется в 17:00 по московскому времени.
25 ноября стало известно о том, что Георгиев подписал соглашение на два года со «Спартаком».
В нынешнем сезоне Георгиев провел два матча за «Рочестер» в регулярном чемпионате АХЛ, пропуская в среднем 3,57 шайбы и отражая 89,6% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Спартака»
