Георгиев дебютирует за «Спартак» и в КХЛ в матче против «Лады»

Александр Георгиев сыграет в матче против «Лады».

Голкипер Александр Георгиев заявлен в качестве стартового вратаря «Спартака » в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Таким образом, 29-летний вратарь впервые сыграет за красно-белых и в КХЛ .

Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

25 ноября стало известно о том, что Георгиев подписал соглашение на два года со «Спартаком».

В нынешнем сезоне Георгиев провел два матча за «Рочестер» в регулярном чемпионате АХЛ, пропуская в среднем 3,57 шайбы и отражая 89,6% бросков.