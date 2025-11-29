«Сибирь» проиграла 22 из 31 матча в сезоне КХЛ и отстает на 7 очков от зоны плей-офф. Сегодня – 2:4 дома от «Автомобилиста»
«Сибирь» проиграла 22-й матч в нынешнем сезоне КХЛ.
«Сибирь» уступила «Автомобилисту» (2:4) на домашнем льду в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, это поражение стало 22-м для новосибирского клуба в 31 матче нынешнего сезона. Команду сейчас возглавляет Ярослав Люзенков в качестве исполняющего обязанности главного тренера после отставки Вячеслава Буцаева.
На данный момент «Сибирь» занимает последнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции, имея в активе 21 балл. Отставание от зоны плей-офф составляет семь очков. Восьмым в конференции идет «Адмирал» (28 очков, 28 матчей).
1 декабря «Сибирь» продолжит регулярный чемпионат матчем против «Барыса».
