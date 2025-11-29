Генменеджер Конрой и президент по хоккейным операциям Мэлоуни продлили контракты с «Калгари». Команда идет 15-й на Западе в сезоне НХЛ
«Калгари» и генеральный менеджер Крэйг Конрой продлили контракт.
Президент по хоккейным операциям Дон Мэлоуни и генеральный менеджер Крэйг Конрой подписали новые соглашения с «Калгари».
Договоры рассчитаны до завершения сезона-2027/28.
Мэлоуни и Конрой занимают свои должности с сезона-2023/24.
В нынешнем сезоне Флэймс находятся на 15-й позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 21 балл в 26 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Калгари»
