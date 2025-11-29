Кравцов об НХЛ: «Старался делать все, что у меня было. Договорились с Григоренко, Светлаковым и Дроновым, что еще пару лет и обратно поедем»

Виталий Кравцов: в НХЛ старался делать все, что было у меня.

Нападающий Виталий Кравцов высказался о возвращении в «Трактор » из «Ванкувера ».

После прошлого сезона хоккеист подписал контракт с «Кэнакс», а в ноябре вернулся в уральский клуб.

– Вы ходите в кепке «Ну когда же меня в НХЛ заберут». Вам ее подарили?

– Я всегда в кепке хожу, а когда приехал, у меня ее не было. У Логана Дэя лежала вторая, и я ее взял.

– В команде подшучивают над вашей поездкой в НХЛ?

– Нет, с Мишей Григоренко, Андрюшей Светлаковым и Дроном (Григорием Дроновым – Спортс’‘) договорились, что еще пару лет и обратно туда поедем (улыбается).

– Есть в планах еще попробовать себя в НХЛ?

– Честно, об этом даже не думаю.

Стараюсь сейчас отдаваться работе. Пока в планах нет того, что я хочу вернуться. У меня есть три года, за которые я должен показать, почему летом было столько слухов.

– Вам не повезло с «Ванкувером», клубом в НХЛ?

– Одному Богу виднее. Я приехал и могу честно посмотреть себе в глаза в зеркало. Все, что у меня было, я старался делать, – сказал Виталий Кравцов.