Владимир Юрзинов: «Кто в КХЛ оставляет тренерский след? Козырев и Гришин. У ребят нет энхаэловского опыта, зато десятилетиями варились в отечественном хоккее. Делайте выводы!»

Владимир Юрзинов: тренеру нужно все знать и понимать в российском хоккее.

Бывший главный сборной СССР Владимир Юрзинов высказался о тренерах с опытом игры в НХЛ.

– Теперь у нас много тренеров, которые большую часть игровой карьеры провели в НХЛ, последний пример – ваше родное «Динамо». Как к ним относитесь?

– Сдержанно. НХЛ – это особая лига, которая живет по особым правилам.

В первую очередь, чтобы стать тренером, нужно все знать и понимать в российском хоккее, пройти всю его школу – снизу вверх. В конце концов прочувствовать свою страну, своего хоккеиста и болельщика.

Кто из наших тренеров в последние десятилетия добивался максимальных результатов? Зинэтула Билялетдинов , Вячеслав Быков, Игорь Никитин , Олег Знарок , Андрей Разин .

Кто сегодня в КХЛ оставляет именно тренерский след? Андрей Козырев и Игорь Гришин.

У всех этих ребят нет энхаэловского опыта или же он самый минимальный, зато они десятилетиями варились в отечественном хоккее. Делайте выводы! – сказал Владимир Юрзинов.