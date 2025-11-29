Владимир Юрзинов: «Кто в КХЛ оставляет тренерский след? Козырев и Гришин. У ребят нет энхаэловского опыта, зато десятилетиями варились в отечественном хоккее. Делайте выводы!»
Бывший главный сборной СССР Владимир Юрзинов высказался о тренерах с опытом игры в НХЛ.
– Теперь у нас много тренеров, которые большую часть игровой карьеры провели в НХЛ, последний пример – ваше родное «Динамо». Как к ним относитесь?
– Сдержанно. НХЛ – это особая лига, которая живет по особым правилам.
В первую очередь, чтобы стать тренером, нужно все знать и понимать в российском хоккее, пройти всю его школу – снизу вверх. В конце концов прочувствовать свою страну, своего хоккеиста и болельщика.
Кто из наших тренеров в последние десятилетия добивался максимальных результатов? Зинэтула Билялетдинов, Вячеслав Быков, Игорь Никитин, Олег Знарок, Андрей Разин.
Кто сегодня в КХЛ оставляет именно тренерский след? Андрей Козырев и Игорь Гришин.
У всех этих ребят нет энхаэловского опыта или же он самый минимальный, зато они десятилетиями варились в отечественном хоккее. Делайте выводы! – сказал Владимир Юрзинов.