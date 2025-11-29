Ларионов про 13:41 на вбрасываниях против «Ак Барса»: «Ответственность лежит на всех, кто участвует в борьбе за шайбу, а не только на центральном»

Игорь Ларионов высказался о недостатках СКА на вбрасываниях.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении СКА от «Ак Барса» по статистике вбрасываний.

28 ноября в матче Фонбет чемпионата КХЛ казанская команда выиграла 5:2.

– По вбрасываниям была доминация «Ак Барса»: 41:13. В чем причина?

– Когда мы говорим об игре на вбрасываниях – это не только действия центрального нападающего. Это игра всей пятерки. Это подборы.

Нам не хватило свежести, нацеленности, характера. Печальная история: около 28% выигранных вбрасываний – это очень мало.

Но ответственность лежит на всех, кто участвует в борьбе за шайбу, а не только на центральном нападающем, – сказал Игорь Ларионов.

