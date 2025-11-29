Доми пропустил матч с «Вашингтоном» по решению Беруби. Тренер «Торонто» сказал: «Я поговорил с Максом на тему того, что ему нужна перезагрузка»

Макс Доми пропустил матч с «Вашингтона» по решению Крэйга Беруби.

Нападающий «Торонто » Макс Доми не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона » (2:4), оставшись в запасе по решению главного тренера команды Крэйга Беруби .

«Мне нужно посмотреть на команду и принять решение о том, какой состав подходит для матча. Это часть работы. Я поговорил с Максом на тему того, что ему нужна перезагрузка», – сказал Крэйг Беруби.

В этом сезоне Доми набрал 6 (3+3) очков при полезности «минус 13» в 23 матчах чемпионата.