Доми пропустил матч с «Вашингтоном» по решению Беруби. Тренер «Торонто» сказал: «Я поговорил с Максом на тему того, что ему нужна перезагрузка»

Доми пропустил матч с «Вашингтоном» по решению Беруби.
Нападающий «Торонто» Макс Доми не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:4), оставшись в запасе по решению главного тренера команды Крэйга Беруби.
«Мне нужно посмотреть на команду и принять решение о том, какой состав подходит для матча. Это часть работы. Я поговорил с Максом на тему того, что ему нужна перезагрузка», – сказал Крэйг Беруби.
В этом сезоне Доми набрал 6 (3+3) очков при полезности «минус 13» в 23 матчах чемпионата.
