Карпухин о Ларионове: «Мы не знакомы – о чем с ним говорить? «Ак Барс» победил СКА – лучший ответ, набирать очки – кайф»
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался после матча Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (5:2), в котором он набрал 2 (1+1) очка.
– Общались с Игорем Ларионовым после игры?
– Нет, не общались.
– Нет желания?
– Чтобы что-то обсуждать, надо знать, что обсуждать. У меня нет никаких вопросов. Мы с ним не знакомы. О чем с ним говорить?
– Ваши два набранных очка в матче – это и есть ответ?
– Спасибо партнерам. Наверное, да, в каком-то смысле это ответ.
Но главное – это победа, командный результат. Команда наша победила – лучший ответ на все. Но и набирать очки тоже кайф, не спорю, – сказал Илья Карпухин.
