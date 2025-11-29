Карпухин о Ларионове: «Мы не знакомы – о чем с ним говорить? «Ак Барс» победил СКА – лучший ответ, набирать очки – кайф»

Илья Карпухин: мы не знакомы с Ларионовым – о чем говорить?.

Защитник «Ак Барса » Илья Карпухин высказался после матча Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (5:2), в котором он набрал 2 (1+1) очка.

– Общались с Игорем Ларионовым после игры?

– Нет, не общались.

– Нет желания?

– Чтобы что-то обсуждать, надо знать, что обсуждать. У меня нет никаких вопросов. Мы с ним не знакомы. О чем с ним говорить?

– Ваши два набранных очка в матче – это и есть ответ?

– Спасибо партнерам. Наверное, да, в каком-то смысле это ответ.

Но главное – это победа, командный результат. Команда наша победила – лучший ответ на все. Но и набирать очки тоже кайф, не спорю, – сказал Илья Карпухин .

