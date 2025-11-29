Владимир Юрзинов: «Нельзя нарушать работу тренерского конвейера. Советская система считалась лучшей в мире, наши специалисты были нарасхват во всем мире, за исключением НХЛ»

Владимир Юрзинов: нельзя нарушать работу тренерского конвейера.

Бывший главный тренер сборной СССР Владимир Юрзинов поделился мнением о российских хоккейных тренерах.

– Много говорится о том, что тренеры из НХЛ привносят в наш хоккей североамериканский профессионализм?

– Знаете, для меня самое главное – не потерять наши корни.

Советская тренерская система считалась лучшей в мире, наши специалисты приводили к лучшим результатам. Поэтому они и были нарасхват во всем мире, за исключением НХЛ, где тренерские ряды закрыты.

Мы уделяли огромное внимание передаче тренерского опыта молодежи.

Мне посчастливилось взять и воспитать таких помощников, как Зинэтула Билялетдинов и Петр Воробьев, которые затем ушли в свободное плавание и стали лучшими как минимум в России.

Ни в коем случае нельзя нарушать работу нашего тренерского конвейера. А она в некоторых случаях, к сожалению, нарушается.

Нет доверия, идут непонятные отставки, даже агенты позволяют себе давать тренерам оценки. Большей нелепости не могу придумать! – сказал Владимир Юрзинов.