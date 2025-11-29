Чикран набрал очки в 10-м матче подряд и повторил рекорд среди защитников в истории «Вашингтона». У Джейкоба 23 балла в 25 играх сезона НХЛ

Джейкоб Чикран забил в пятом матче подряд в НХЛ.

Защитник «Вашингтона » Джейкоб Чикран забросил шайбу в ворота «Торонто » (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и продлил голевую серию до пяти игр.

Также канадец продлил серию с набранными очками до десяти матчей.

Чикран повторил рекорд «Кэпиталс» среди защитников по продолжительности результативной серии. Столько же матчей с очками провели Эл Айэфрейти (сезон-1992/93) и Роберт Пикар (сезон-1978/79).

В нынешнем сезоне Чикран набрал 23 (10+13) очков при полезности «плюс 17» в 25 матчах чемпионата.