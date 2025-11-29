Чикран набрал очки в 10-м матче подряд и повторил рекорд среди защитников в истории «Вашингтона». У Джейкоба 23 балла в 25 играх сезона НХЛ
Джейкоб Чикран забил в пятом матче подряд в НХЛ.
Защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран забросил шайбу в ворота «Торонто» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и продлил голевую серию до пяти игр.
Также канадец продлил серию с набранными очками до десяти матчей.
Чикран повторил рекорд «Кэпиталс» среди защитников по продолжительности результативной серии. Столько же матчей с очками провели Эл Айэфрейти (сезон-1992/93) и Роберт Пикар (сезон-1978/79).
В нынешнем сезоне Чикран набрал 23 (10+13) очков при полезности «плюс 17» в 25 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
