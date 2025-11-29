Сурин о драке в конце матча с «Северсталью»: «Тупо стечение обстоятельств, не ищу этой возможности. Хороший мужской бой»
Егор Сурин назвал драку с Александром Скореновым хорошим мужским боем.
Форвард «Локомотива» Егор Сурин высказался о драке в концовке матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (0:2).
После финальной сирены нападающий ярославцев подрался с форвардом «Северстали» Александром Скореновым.
«Тяжело находить слова, не хочется оправдываться, не скрываю, что стыдно перед болельщиками за наши поражения! Обещаю, что мы все проанализируем и начнем играть в хоккей, который мы должны играть.
Драка: если честно не ищу этой возможности, сегодня это тупо стечение обстоятельств. Хороший мужской бой, правда, не надо сваливать на это, лучше забивать голы, это тоже опыт», – написал Сурин в своем телеграм-канале.
🥊Жара у «Северстали» и «Локо» – игроки подрались после сирены
