Ларионов о Лайпсике на фоне 5+1 в 4 играх: «Персонально его не мотивируем. Он самый свежий хоккеист в СКА, играет ярко. Надеюсь, останется таким до конца сезона»

Игорь Ларионов: Лайпсика персонально не мотивируем, он самый свежий игрок в СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о результативной игре форварда Брендана Лайпсика .

31-летний канадец с российским паспортом набрал 6 (5+1) очков в 4 играх в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Вопрос по Брендану Лайпсику: есть ли у него особая мотивация? Два матча – четыре шайбы. Вы его как-то персонально мотивируете?

– Вы знаете, нет. Давно не играл – он пока свежий, надеюсь, останется таким до конца сезона. Прошло недели две-три, как он приехал. Мы терпеливо его придержали, не дали играть сразу с самолета – Лайпсик пропустил пару матчей.

Сейчас он самый свежий хоккеист в команде. Играет ярко. Попал в звено, где ему комфортно: партнеры говорят с ним на одном языке, это часть успеха. Хоккей – командная игра, ребята помогают ему, а он на острие завершает атаки хорошими голами, – сказал Ларионов после поражения команды от «Ак Барса » (2:5).

Игра новичка СКА – волшебство. Неужели это магия Ларионова?