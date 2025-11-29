Ларионов о Лайпсике на фоне 5+1 в 4 играх: «Персонально его не мотивируем. Он самый свежий хоккеист в СКА, играет ярко. Надеюсь, останется таким до конца сезона»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о результативной игре форварда Брендана Лайпсика.
31-летний канадец с российским паспортом набрал 6 (5+1) очков в 4 играх в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Вопрос по Брендану Лайпсику: есть ли у него особая мотивация? Два матча – четыре шайбы. Вы его как-то персонально мотивируете?
– Вы знаете, нет. Давно не играл – он пока свежий, надеюсь, останется таким до конца сезона. Прошло недели две-три, как он приехал. Мы терпеливо его придержали, не дали играть сразу с самолета – Лайпсик пропустил пару матчей.
Сейчас он самый свежий хоккеист в команде. Играет ярко. Попал в звено, где ему комфортно: партнеры говорят с ним на одном языке, это часть успеха. Хоккей – командная игра, ребята помогают ему, а он на острие завершает атаки хорошими голами, – сказал Ларионов после поражения команды от «Ак Барса» (2:5).