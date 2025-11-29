Юрзинов о КХЛ: «Если мы потеряем свою тренерскую школу, то потеряем свой хоккей. Канадские бригады – опасная тенденция, возьмите «Трактор» или «Авангард»

Владимир Юрзинов: канадские тренерские бригады в КХЛ – опасная тенденция.

Владимир Юрзинов видит опасность в появлении канадских тренерских штабов в клубах, выступающих в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Тренер – главная фигура в нашем хоккее. Она должна формироваться в лучших традициях отечественного спорта. Если мы потеряем свою тренерскую школу, то потеряем свой хоккей.

– Такой риск есть?

– В свое время мне довелось работать в ведущих клубах не только в СССР, а потом и в России, но и в Финляндии, Швейцарии. Не только у нас, но и в двух последних странах принцип работы был таким – «на своих, на молодых».

В плане формирования тренерской бригады это подразумевало то, что в помощниках у меня должны быть лучшие молодые представители страны – в данном случае Финляндии и Швейцарии. Можно было даже не заикаться о том, чтобы брать российских помощников. Это воспринималось как недоверие к местной тренерской школе, нежелание развивать ее традиции и работать на перспективу.

В этом сезоне в КХЛ , к сожалению, пришла мода не только на канадских тренеров, но и на канадские тренерские бригады. На мой взгляд, это опасная тенденция.

– Примеры?

– Ну возьмите «Трактор », где исчез канадский тренер, но остались его помощники. И вот мы видим, что один из исторических клубов нашего хоккея возглавил 31-летний мальчишка [Рафаэль Рише ], которого не знают даже у него в Канаде.

Причем в трудный момент мы сразу вспоминаем о своей школе – в роли пожарных Челябинск зовет Зубова и Корешкова. Безусловно, они помогут, но о каком планомерном развитии клуба и школы мы в данном случае можем вести речь?

Те же слова можем сказать об «Авангарде », где канадские тренеры проникли даже в команду ВХЛ. Посмотрим, как там будет развиваться вся система, – сказал бывший тренер сборной СССР.