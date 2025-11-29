Юрзинов о КХЛ: «Если мы потеряем свою тренерскую школу, то потеряем свой хоккей. Канадские бригады – опасная тенденция, возьмите «Трактор» или «Авангард»
Владимир Юрзинов видит опасность в появлении канадских тренерских штабов в клубах, выступающих в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Тренер – главная фигура в нашем хоккее. Она должна формироваться в лучших традициях отечественного спорта. Если мы потеряем свою тренерскую школу, то потеряем свой хоккей.
– Такой риск есть?
– В свое время мне довелось работать в ведущих клубах не только в СССР, а потом и в России, но и в Финляндии, Швейцарии. Не только у нас, но и в двух последних странах принцип работы был таким – «на своих, на молодых».
В плане формирования тренерской бригады это подразумевало то, что в помощниках у меня должны быть лучшие молодые представители страны – в данном случае Финляндии и Швейцарии. Можно было даже не заикаться о том, чтобы брать российских помощников. Это воспринималось как недоверие к местной тренерской школе, нежелание развивать ее традиции и работать на перспективу.
В этом сезоне в КХЛ, к сожалению, пришла мода не только на канадских тренеров, но и на канадские тренерские бригады. На мой взгляд, это опасная тенденция.
– Примеры?
– Ну возьмите «Трактор», где исчез канадский тренер, но остались его помощники. И вот мы видим, что один из исторических клубов нашего хоккея возглавил 31-летний мальчишка [Рафаэль Рише], которого не знают даже у него в Канаде.
Причем в трудный момент мы сразу вспоминаем о своей школе – в роли пожарных Челябинск зовет Зубова и Корешкова. Безусловно, они помогут, но о каком планомерном развитии клуба и школы мы в данном случае можем вести речь?
Те же слова можем сказать об «Авангарде», где канадские тренеры проникли даже в команду ВХЛ. Посмотрим, как там будет развиваться вся система, – сказал бывший тренер сборной СССР.