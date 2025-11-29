Наместников остался без очков в 11 матчах подряд при «минус 4» на отрезке. У форварда «Виннипега» 6+1 в 23 играх в сезоне

Владислав Наместников остался без очков в 11 матчах подряд.

Форвард «Виннипега » Владислав Наместников не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (1:5).

33-летний форвард продлил серию игр без набранных очков до 11 (15 бросков в створ и «минус 4» на отрезке).

Сегодня Наместников (12:40, нейтральная полезность) применил 2 силовых приема и показал 14% эффективности на вбрасываниях (выиграл 1 из 7).