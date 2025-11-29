Шефер забросил 8 шайб в первых 25 играх в НХЛ и побил рекорд Бобби Орра для защитников в возрасте до 20 лет на таком стартовом отрезке

Мэттью Шефер забросил 8 шайб в первых 25 играх в НХЛ.

Защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б) и был признан второй звездой.

На счету 18-летнего канадца стало 18 (8+10) очков в 25 играх в текущем сезоне при полезности «+9» и среднем времени на льду 23:19.

Забросив 8 шайб в первых 25 играх в лиге, первый номер драфта-2025 побил рекорд для защитников в возрасте до 20 лет на таком стартовом отрезке в карьере. Он был установлен Бобби Орром (1966/67, «Бостон», 7 шайб в 25 играх).

По очкам для 18-летних защитников в первых 25 играх в лиге (18) Шефер обогнал Орра (17, 1966/67, «Бостон») и Аарона Экблада (17, 2014/15, «Флорида »).

Он делит 2-е место в истории с Рэем Бурком (18, 1979/80, «Бостон»). Лучший результат у Фила Хаусли (20, 1982/83, «Баффало»).