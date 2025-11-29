Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков – в 24 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров с 41 баллом, у идущего вторым Селебрини – 36
Нэтан Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков – в 24 играх.
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:3 Б).
30-летний канадец первым в сезоне достиг отметки 40 очков – у него 41 (19+22) балл в 24 играх при полезности «+28».
Маккиннон сохраняет лидерство в гонке бомбардиров. На втором месте идет форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини с 36 (14+22) очками в 25 играх (сегодня – 2 ассиста в матче с «Ванкувером»).
