Тарасов впервые в сезоне НХЛ пропустил 4 шайбы за матч, отразив 29 из 33 бросков «Калгари». Поражение – 5-е в 8 играх в сезоне

Даниил Тарасов впервые в сезоне НХЛ пропустил 4 шайбы за матч.

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари » (3:5).

26-летний россиянин отразил 29 из 33 бросков (87,9%). Последнюю шайбу «Флэймс» забросили в пустые ворота.

В текущем сезоне у Тарасова 2 победы и 5 поражений в 8 играх (еще один матч без исхода при выходе на замену) при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,67.

Матч с 4 пропущенными шайбами стал для Даниила первым в сезоне. До этого он 4 раза пропускал по 3 гола.