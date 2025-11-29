Тренин против «Колорадо»: ассист, 3 броска, 6 хитов, 2 блока и «+1» за 14:35. Яков лидирует в НХЛ по числу силовых приемов – 114 в 25 играх
Яков Тренин применил 6 силовых приемов в матче с «Колорадо».
Форвард «Миннесоты» Яков Тренин отметился результативной передачей и применил 6 силовых приемов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:2 Б).
В текущем сезоне на счету 28-летнего россиянина стало 6 (1+5) очков в 25 играх при полезности «+2», 114 силовых приемах (1-е место в лиге по этому показателю) и среднем времени на льду 13:11.
Сегодня Яков (14:35, «+1») также отметился 3 бросками в створ и 2 блоками, допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
