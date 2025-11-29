Мичков против «Айлендерс»: ассист, 2 броска, 4 минуты штрафа и «+1» за 15:56. У него 6+6 в 23 играх в сезоне
Матвей Мичков отметился результативной передачей в матче с «Айлендерс».
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:3 Б).
На счету 20-летнего россиянина стало 12 (6+6) очков в 23 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3», 20 минутах штрафа и среднем времени на льду 14:48.
Сегодня Мичков (15:56, «+1») дважды бросил в створ ворот и получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.
Свой буллит в послематчевой серии Матвей не реализовал.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости