Мичков против «Айлендерс»: ассист, 2 броска, 4 минуты штрафа и «+1» за 15:56. У него 6+6 в 23 играх в сезоне

Матвей Мичков отметился результативной передачей в матче с «Айлендерс».

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (4:3 Б).

На счету 20-летнего россиянина стало 12 (6+6) очков в 23 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3», 20 минутах штрафа и среднем времени на льду 14:48.

Сегодня Мичков (15:56, «+1») дважды бросил в створ ворот и получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.

Свой буллит в послематчевой серии Матвей не реализовал.