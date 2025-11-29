Грицюк сделал 1-й дубль в НХЛ, став 2-й звездой матча с «Баффало». У форварда «Нью-Джерси» 6+6 в 24 играх
Грицюк сделал 1-й дубль в НХЛ, став 2-й звездой матча с «Баффало».
Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забил два гола в матче с «Баффало» (5:0) и был признан второй звездой.
Россиянин сделал первый дубль в дебютном сезоне в НХЛ, прервав серию без очков из 4 игр.
Всего в 24 матчах текущего чемпионата на счету Грицюка 12 (6+6) баллов.
Сегодня за 14:00 (0:26 – в большинстве) у нападающего 6 бросков в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
