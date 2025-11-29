Капризов сделал дубль в матче с «Колорадо», став 1-й звездой. У него 16+14 в 25 играх

Капризов сделал дубль в матче с «Колорадо», набрав 30-е очко в сезоне.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал дубль в матче НХЛ с «Колорадо » (3:2 Б) и был признан первой звездой.

Россиянин продлил голевую серию до 4 игр (5 шайб на отрезке), набрав 30-е (16+14) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 25 матчей.

В игре с «Эвеланш» за 25:25 – лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (1:01 – в большинстве) – у Капризова 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1», а также нереализованный послематчевый буллит.