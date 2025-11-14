  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Батрак об отставке Буцаева из «Сибири»: «Логична, он уничтожил свою репутацию как тренера. Пытался закрутить гайки, вводил идиотские правила. Возвращению Епанчинцева все бы порадовались»
12

Батрак об отставке Буцаева из «Сибири»: «Логична, он уничтожил свою репутацию как тренера. Пытался закрутить гайки, вводил идиотские правила. Возвращению Епанчинцева все бы порадовались»

Артем Батрак высказался об отставке Вячеслава Буцаева из «Сибири».

Комментатор Артем Батрак  прокомментировал отставку Вячеслава Буцаева с поста главного тренера «Сибири».

Клуб ‎проиграл 11 последних матчей подряд. На данный момент «Сибирь» с 17 очками после 25 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ярослав Люзенков.

Буцаев возглавил клуб 3 октября после увольнения Вадима Епанчинцева.

«Можно всех собак спустить на Буцаева, и это для многих покажется нормальным. Но нужно и сделать акцент на том, что приходил он далеко не в идеальную команду. Только все методы, которые он применял, не могли сработать. То есть, как я вижу со стороны, он пытался закрутить гайки, сделать команду дисциплинированной, оборонительной, послушной.

Но мне кажется, что, наоборот, нужно было дать какую-то свободу. «Сибирь» и так не играла ярко и весело, а ребята, которые там давно, просто соскучились по удовольствию от игры в хоккей. Буцаев пришел и еще накрыл это все жесточайшей дисциплиной и дурацкими правилами, в некоторые из них даже верить не хочется. Те моменты, которые были в «Сибири», абсолютно не кажутся здоровыми.

Будь я игроком этой команды, то, увидев бы такие идиотские правила, скорее всего, просто ждал бы того момента, когда тренера уволят. Играл бы я при этом хуже своих возможностей? Конечно, так и все ребята сейчас в «Сибири» делали. Невозможно хорошо играть в негативной атмосфере, в обстановке какого-то хаотичного порядка.

Может быть, то, что Буцаев предлагал хоккеистам в плане игры в хоккей, тактики, было и неплохо. Но все то, что происходило вокруг этого, не укладывается в голове – у хоккеистов, у болельщиков, у всех. При странных и непонятных, а где-то и неадекватных отношениях сложно рассчитывать на какой-то положительный спортивный результат.

Поэтому увольнение Буцаева абсолютно логично. Я бы не удивился, если бы оно было раньше. Кто бы сейчас ни пришел в «Сибирь», я уверен, что он сделает лучше. Если бы, например, вернулся Епанчинцев, то все бы порадовались. Только он уже тренирует в ВХЛ. Я думаю, что своими действиями и высказываниями Буцаев уничтожил свою репутацию как тренера в КХЛ точно. И, скорее всего, в ближайшие несколько лет он не будет рассматриваться хоть в какую-то команду лиги, исходя из того, как он отработал в «Сибири», – сказал Артем Батрак.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoВХЛ
logoАртем Батрак
logoКХЛ
logoВячеслав Буцаев
logoСибирь
logoВадим Епанчинцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Артюхин об отставке Буцаева из «Сибири»: «Я бы дал ему больше времени. За полтора месяца невозможно сделать что-то глобально. К генменеджеру больше вопросов, селекция проведена отвратительно»
вчера, 15:29
Буцаев об отставке из «Сибири»: «Комментировать нечего. После тренировки объявили о прекращении сотрудничества, вот и все»
вчера, 13:36
Плющев о «Сибири»: «Правильно, что Буцаева сделали козлом отпущения, он не справился. Но вопрос еще в том, кто его рекомендовал, утверждал, что это тренер-спаситель»
вчера, 13:15
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» в Швеции, «Каролина» одолела «Ванкувер», «Филадельфия» в гостях у «Сент-Луиса», «Юта» играет с «Айлендерс»
59 минут назадLive
Свечников нанес травму Джарвису, случайно попав партнеру клюшкой в район глаза. Форвард «Каролины» ушел со льда, сыграв 2:15 в матче с «Ванкувером»
34 минуты назадВидео
Свечников набрал 2+1 в матче с «Ванкувером», сделав дубль за 54 секунды. У него 10 очков в 17 играх в сезоне
49 минут назадВидео
Малкин забил 4-й гол в сезоне – «Нэшвиллу» в Стокгольме. У форварда «Питтсбурга» 22 очка в 18 матчах
вчера, 21:55Видео
Джек Хьюз поскользнулся и порезал руку во время командного ужина. Форвард «Нью-Джерси» выбыл на неопределенный срок
вчера, 21:36
Костин о возвращении в «Авангард»: «Летом встретил девушку, поженились. От хоккея отстранился, доверился агенту, все затянулось. От «Эдмонтона» ждали предложения, потеряли время»
вчера, 20:48
Жамнов после 3:4 с «Северсталью»: «Таблица – для журналистов, чтобы было о чем говорить. У «Спартака» задача выигрывать каждый матч»
вчера, 20:30
Врач сборной России Козлов о вегетарианстве: «Может привести к травме в сезоне. В маленьких городах сложно – какой там тофу с нутом? Бабушки на кухне обижались, думали – ругаемся»
вчера, 19:53
Черкас о составе «России 25»: «Неудивительно, что Ротенберг из СКА решил не вызывать игроков. Клуб в подвале таблицы на 9-м месте, хоккеисты из других команд сильнее»
вчера, 19:32
«Спартак» проиграл 4 из 6 последних матчей, сегодня – 3:4 с «Северсталью». Команда Жамнова идет 6-й на Западе
вчера, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
Андерсен не попал в заявку «Каролины» на матч с «Ванкувером» из-за сотрясения мозга. В концовке с игры с «Вашингтоном» вратаря заменили по указанию наблюдателя
4 минуты назад
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
9 минут назадТесты и игры
Кочетков записал в актив 3 победы в 3 матчах в старте в этом сезоне. Вратарь «Каролины» отразил 14 из 17 бросков в игре с «Ванкувером»
19 минут назад
Козырев о 4:3 со «Спартаком»: «Ключевой момент — второй период, когда «Северсталь» сделала несколько наложений и взяла инициативу»
сегодня, 02:00
Костин о Ковальчуке в «Авангарде»: «Сыграл ключевую роль чемпионстве. Обращались к нему Илья Валерьевич первое время. Значимая для российского хоккея фигура»
вчера, 22:31
Борна Рендулич: «Между Москвой и Петербургом выберу Москву, конечно. Люблю этот город, всегда туда еду, если есть свободное время»
вчера, 22:22
«Нэшвилл» прервал серию из 5 поражений, победив «Питтсбург» в овертайме. «Пингвинс» проиграли 7 из 10 последних матчей
вчера, 22:12
Популярная игра с хоккейными картами, где можно получить игровой ноутбук. Попробуйте!
вчера, 22:00Тесты и игры
Тренер «Шанхая» Келли о тафгаях: «В Канаде быть хоккеистом дорого. Больше нет надобности выживать, игроки не хотят получать известность, сидя в штрафном боксе»
вчера, 21:22
Порядин после 3:4 с «Северсталью»: «Ждал возвращения, тренировался, спал на арене. С Морозовым коммуникация никуда не делась, давно знаем друг друга»
вчера, 21:04