Батрак об отставке Буцаева из «Сибири»: «Логична, он уничтожил свою репутацию как тренера. Пытался закрутить гайки, вводил идиотские правила. Возвращению Епанчинцева все бы порадовались»

Комментатор Артем Батрак прокомментировал отставку Вячеслава Буцаева с поста главного тренера «Сибири».

Клуб ‎проиграл 11 последних матчей подряд. На данный момент «Сибирь» с 17 очками после 25 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ярослав Люзенков.

Буцаев возглавил клуб 3 октября после увольнения Вадима Епанчинцева .

«Можно всех собак спустить на Буцаева, и это для многих покажется нормальным. Но нужно и сделать акцент на том, что приходил он далеко не в идеальную команду. Только все методы, которые он применял, не могли сработать. То есть, как я вижу со стороны, он пытался закрутить гайки, сделать команду дисциплинированной, оборонительной, послушной.

Но мне кажется, что, наоборот, нужно было дать какую-то свободу. «Сибирь» и так не играла ярко и весело, а ребята, которые там давно, просто соскучились по удовольствию от игры в хоккей. Буцаев пришел и еще накрыл это все жесточайшей дисциплиной и дурацкими правилами, в некоторые из них даже верить не хочется. Те моменты, которые были в «Сибири », абсолютно не кажутся здоровыми.

Будь я игроком этой команды, то, увидев бы такие идиотские правила, скорее всего, просто ждал бы того момента, когда тренера уволят. Играл бы я при этом хуже своих возможностей? Конечно, так и все ребята сейчас в «Сибири» делали. Невозможно хорошо играть в негативной атмосфере, в обстановке какого-то хаотичного порядка.

Может быть, то, что Буцаев предлагал хоккеистам в плане игры в хоккей, тактики, было и неплохо. Но все то, что происходило вокруг этого, не укладывается в голове – у хоккеистов, у болельщиков, у всех. При странных и непонятных, а где-то и неадекватных отношениях сложно рассчитывать на какой-то положительный спортивный результат.

Поэтому увольнение Буцаева абсолютно логично. Я бы не удивился, если бы оно было раньше. Кто бы сейчас ни пришел в «Сибирь», я уверен, что он сделает лучше. Если бы, например, вернулся Епанчинцев, то все бы порадовались. Только он уже тренирует в ВХЛ . Я думаю, что своими действиями и высказываниями Буцаев уничтожил свою репутацию как тренера в КХЛ точно. И, скорее всего, в ближайшие несколько лет он не будет рассматриваться хоть в какую-то команду лиги, исходя из того, как он отработал в «Сибири», – сказал Артем Батрак.