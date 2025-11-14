Плющев о «Сибири»: «Правильно, что Буцаева сделали козлом отпущения, он не справился. Но вопрос еще в том, кто его рекомендовал, утверждал, что это тренер-спаситель»

Плющев о «Сибири»: правильно, что Буцаева сделали козлом отпущения.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал отставку Вячеслава Буцаева с поста главного тренера «Сибири ».

Клуб ‎проиграл 11 последних матчей подряд. На данный момент «Сибирь» с 17 очками после 25 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции.

– Отставка Буцаева пойдет на пользу «Сибири»?

– Руководители клуба принимают совсем неадекватные решения, я имею в виду приглашение Буцаева на пост главного тренера и спасителя, при этом даже не предпринимая попыток залезть в интернет и посмотреть, какие результаты у Буцаева были в предыдущих клубах.

Наверное, правильно, что Буцаева сделали козлом отпущения. Но вопрос еще и в том, кто его рекомендовал на пост главного тренера, утверждал его кандидатуру и перед людьми, которые финансируют клуб утверждал, что это тренер-спаситель. Однозначно ясно, что Буцаев не справился с задачей, – сказал Плющев.

«Сибирь» уволила Буцаева после 11 поражений подряд. Люзенков будет и. о. главного тренера