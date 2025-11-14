Плющев о Зале славы: «Абсолютно не интересно, кого они там признают. В России есть много достойных ребят, которых уважают за мастерство и патриотические моменты»

Плющев о Зале славы в Торонто: абсолютно не интересно, кого они там признают.

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что ему абсолютно не интересно, кого выбирают для введения в Зал славы в Торонто.

Ранее в Зал хоккейной славы был введен Александр Могильный. Церемония состоялась 11 ноября.

«Честно говоря, мне абсолютно не интересно, кого они там признают или не признают. У них есть свои наработки, по которым они включают и рассматривают кандидатов.

У нас было много ярких игроков, которые поиграли и в России, а потом уехали в НХЛ . Не вижу смысла предполагать здесь что-то.

Зато я знаю точно, что у нас есть много достойных ребят, которых уважают по праву здесь, в стране, уважают за мастерство и за патриотические моменты», – сказал Плющев.

Плющев о Могильном: «Его отъезд был похож на предательство, бегство из страны, которая вырастила, дала все. Не стал бы говорить, что он является легендой в России»

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!

«Подумал, что мне выпить – кофе или водки?» Александр Могильный – в Зале хоккейной славы!