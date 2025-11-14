Плющев о Зале славы: «Абсолютно не интересно, кого они там признают. В России есть много достойных ребят, которых уважают за мастерство и патриотические моменты»
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что ему абсолютно не интересно, кого выбирают для введения в Зал славы в Торонто.
Ранее в Зал хоккейной славы был введен Александр Могильный. Церемония состоялась 11 ноября.
«Честно говоря, мне абсолютно не интересно, кого они там признают или не признают. У них есть свои наработки, по которым они включают и рассматривают кандидатов.
У нас было много ярких игроков, которые поиграли и в России, а потом уехали в НХЛ. Не вижу смысла предполагать здесь что-то.
Зато я знаю точно, что у нас есть много достойных ребят, которых уважают по праву здесь, в стране, уважают за мастерство и за патриотические моменты», – сказал Плющев.
