Быков о ЦСКА: «Регулярный чемпионат длинный, у них еще будет время для исправления ситуации. У армейцев отличный набор хоккеистов»

Вячеслав Быков высказался об игре ЦСКА.

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о результатах ЦСКА.

На данный момент ЦСКА под руководством тренера Игоря Никитина занимает 8-е место в таблице Запада с 26 очками после 25 матчей.

«Регулярный чемпионат длинный, у ЦСКА еще будет время для исправления ситуации.

У армейцев отличный набор хоккеистов, который способен бороться за самые высокие места», – сказал Быков.