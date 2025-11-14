Быков о ЦСКА: «Регулярный чемпионат длинный, у них еще будет время для исправления ситуации. У армейцев отличный набор хоккеистов»
Вячеслав Быков высказался об игре ЦСКА.
Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о результатах ЦСКА.
На данный момент ЦСКА под руководством тренера Игоря Никитина занимает 8-е место в таблице Запада с 26 очками после 25 матчей.
«Регулярный чемпионат длинный, у ЦСКА еще будет время для исправления ситуации.
У армейцев отличный набор хоккеистов, который способен бороться за самые высокие места», – сказал Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
