Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News, Макар – 2-й, Бедард – 3-й
Маккиннон, Макар и Бедард – в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии THN.
Нэтан Маккиннон назван главным претендентом на «Харт Трофи» в сезоне-2025/26 на данный момент по версии The Hockey News.
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
1. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);
2. Кэйл Макар («Колорадо»);
3. Коннор Бедард («Чикаго»);
4. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);
5. Логан Томпсон («Вашингтон»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
