  Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News, Макар – 2-й, Бедард – 3-й
Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News, Макар – 2-й, Бедард – 3-й

Маккиннон, Макар и Бедард – в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии THN.

Нэтан Маккиннон назван главным претендентом на «Харт Трофи» в сезоне-2025/26 на данный момент по версии The Hockey News.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

1. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

2. Кэйл Макар («Колорадо»);

3. Коннор БедардЧикаго»);

4. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);

5. Логан Томпсон («Вашингтон»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
