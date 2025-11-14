Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News, Макар – 2-й, Бедард – 3-й

Маккиннон, Макар и Бедард – в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии THN.

Нэтан Маккиннон назван главным претендентом на «Харт Трофи» в сезоне-2025/26 на данный момент по версии The Hockey News. Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ . 1. Нэтан Маккиннон («Колорадо »); 2. Кэйл Макар («Колорадо»); 3. Коннор Бедард («Чикаго »); 4. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»); 5. Логан Томпсон («Вашингтон»).