Маршанд про 1000 очков в НХЛ: «Горжусь этим. Надеюсь, что их будет еще много»

Форвард «Флориды» Брэд Маршанд высказался о том, что достиг отметки 1000 очков в НХЛ.

37-летний канадец дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (6:3).

Маршанд стал 102-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1000 очков.

«Я определенно горжусь этим. И надеюсь, что их будет еще много», – сказал Маршанд.

