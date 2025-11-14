Маршанд про 1000 очков в НХЛ: «Горжусь этим. Надеюсь, что их будет еще много»
Брэд Маршанд высказался о том, что набрал 1000 очков в НХЛ.
Форвард «Флориды» Брэд Маршанд высказался о том, что достиг отметки 1000 очков в НХЛ.
37-летний канадец дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (6:3).
Маршанд стал 102-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1000 очков.
«Я определенно горжусь этим. И надеюсь, что их будет еще много», – сказал Маршанд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
