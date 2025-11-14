«Колорадо» продлил вратаря Уэджвуда на год и 2,5 млн долларов. У 33-летнего канадца 10 побед в 14 играх в сезоне при 91,3% сэйвов и КН 2,26
«Колорадо» продлил вратаря Скотта Уэджвуда на год и 2,5 млн долларов.
«Колорадо» продлил контракт с вратарем Скоттом Уэджвудом на год и 2,5 миллиона долларов. Соглашение будет действовать в сезоне-2026/27.
Текущий сезон 33-летний канадец начал в роли основного голкипера «Эвеланш» в связи с травмой Маккензи Блэквуда.
Уэджвуд провел 14 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 10 побед при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,26.
Напомним, что он пополнил состав клуба из Денвера по ходу прошлого сезона. Зарплата по текущему контракту составляет 1,5 млн долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Колорадо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости