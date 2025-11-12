  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Шанхай Дрэгонс» о составе сборной России: «Пиво-мужик, борода-мужик, казино-мужик. Всех узнали? Мяч-игра»
Фото
15

«Шанхай Дрэгонс» о составе сборной России: «Пиво-мужик, борода-мужик, казино-мужик. Всех узнали? Мяч-игра»

«Шанхай Дрэгонс» пошутили о составе сборной России по футболу.

В «Шанхай Дрэгонс» пошутили о составе футбольной сборной России.

Ранее стало известно, что в состав сборной России на товарищеские матчи против команд Перу и Чили вызваны 30 футболистов. Игры состоятся 12 и 15 ноября.

«Нихао, дорогой друг! Информационное сообщение «Шанхай Дрэгонс», самая лучшая команда мир. Самая большая хоккейная арена мир – нет игра, огорчение. Хорошая новость: «Достояние-Арена» матч сборная России мяч-игра. Шэнбидебао радость, все следить за великий мастер!

«Шанхай Дракон» разведка-сообщение: ориентировочный состав сборной России. Изучите внимательно, требование. Всех узнали?

Хоккей игра возвращение скоро», - говорится в сообщении китайского клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Изображение: t.me/shadragons

Головин, Сафонов, Миранчук, Батраков, Кисляк, Глушенков и Тюкавин – в составе сборной России на матчи с Перу и Чили

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
logoСборная России по футболу
logoШанхай Дрэгонс
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoКХЛ
фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин об экспертах на ТВ: «Из них никого не слушаю. Есть люди, с которыми я общаюсь лично и к их мнению прислушиваюсь»
сегодня, 12:51
Перу страдает перед Россией: мимо ЧМ, проблемы с рейсом, -2 дня тренировок
сегодня, 12:40
«Пытались сорвать поездку, но от меня не отделаетесь так просто!» Как Сафонов доехал до сборной – на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 10:20
Главные новости
Есть ли астероид в честь Харламова? А улица с именем Овечкина?
53 секунды назадТесты и игры
НХЛ. «Тампа» примет «Рейнджерс», «Филадельфия» сыграет с «Эдмонтоном», «Юта» – с «Баффало», «Чикаго» против «Нью-Джерси»
сегодня, 17:20
«Рейнджерс» подписали Мартина и поместили экс-вратаря ЦСКА на драфт отказов для отправки в АХЛ
4 минуты назад
«Торпедо» выиграло 7 матчей подряд, сегодня – 5:3 с «Сочи». Команда Исакова идет 2-й на Западе
18 минут назад
«Локомотив» выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 6:3 со «Спартаком». Команда Хартли – первая на Западе
27 минут назад
КХЛ. СКА уступил «Салавату», «Металлург» одолел «Ладу», «Динамо» Минск забросило 7 шайб «Сибири», «Спартак» проиграл «Локомотиву»
34 минуты назад
Ларионов о низкой результативности СКА: «У нас есть люди, умеющие забивать. Либо это выдающаяся игра вратарей соперников, либо потеря концентрации, неуверенность у нас»
44 минуты назад
«Сочи» снова заменил Самсонова после 2 периодов – при 2:0 с «Торпедо». Вышедший Третьяк пропустил пять шайб – 4 за 5 минут
сегодня, 18:28
Разин о возвращении Кузнецова в состав «Металлурга»: «Он похудел, старался. У нас хорошие, рабочие отношения»
сегодня, 18:13
Козлов о 2:1: «Салават» робко начал, СКА прессинговал, создавал моменты, а мы застенчиво смотрели. Вязовой сделал ключевые сэйвы, забрали инициативу»
сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Сочи» Николаев впервые забил в КХЛ – в 187-м матче. Это его шестой сезон в лиге
сегодня, 17:59
Доми о травме Мэттьюса после хита Задорова: «Не собираюсь много говорить, что происходит на льду – остается там. Не хочется травм – тем более у нашего капитана»
сегодня, 16:58
Радулов пропустит игру со «Спартаком». Александр – лучший снайпер и бомбардир «Локомотива» с 12+13 в 25 матчах сезона
сегодня, 15:47
«Сибирь» заплатит Лещенко 7 млн рублей до конца сезона. У форварда 9+12 в 61 матче за «Нефтехимик» в прошлом году
сегодня, 15:15
Вратарь «Ванкувера» Демко получил травму в игре против «Виннипега»
сегодня, 14:59
Каменский о Могильном в Зале славы: «Он на голову сильнее многих ребят, которых ввели раньше него. Справедливость восторжествовала»
сегодня, 14:46
Даниил Прохоров: «Радулов всегда был моим кумиром, дома до сих пор висят плакаты с его изображением. Я сходил с ума от его агрессивного стиля, взял с него пример»
сегодня, 13:59
Валерий Каменский: «Ковальчук – один из первых претендентов на попадание в Зал славы, он много сделал для мирового хоккея, в НХЛ здорово играл. Крутова можно ввести, Жамнов тоже достоин»
сегодня, 13:54
Терещенко о Могильном в Зале славы: «Лучше поздно, чем никогда. Он один из наших величайших хоккеистов»
сегодня, 13:45
Таварес о силовом приеме Задорова против Мэттьюса: «Остон стоял спиной. Нам не понравился этот хит. Когда речь идет о нашем лидере и лучшем игроке, не хотим допускать никаких вольностей»
сегодня, 13:35