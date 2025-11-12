Кузнецов вернулся в состав «Металлурга». Он сыграет в 4-м звене в матче против «Лады»
Он сыграет в четвертой тройке нападения в матче против «Лады».
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 12 ноября. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Кузнецов не играет с 29 октября. В 8 матчах сезона нападающий набрал 5 (0+5) очков.
Ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил, что форвард находится в плохой форме и отстранил его от участия в выездной серии.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
