  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов вернулся в состав «Металлурга». Он сыграет в 4-м звене в матче против «Лады»
19

Кузнецов вернулся в состав «Металлурга». Он сыграет в 4-м звене в матче против «Лады»

Евгений Кузнецов вернулся в состав «Металлурга».

Нападающий Евгений Кузнецов вернулся в состав «Металлурга».

Он сыграет в четвертой тройке нападения в матче против «Лады».

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 12 ноября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Кузнецов не играет с 29 октября. В 8 матчах сезона нападающий набрал 5 (0+5) очков.

Ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил, что форвард находится в плохой форме и отстранил его от участия в выездной серии.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
logoЕвгений Кузнецов
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoАндрей Разин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Виталий Давыдов: «Гусев – лучший пример для Кузнецова. У Никиты тоже непростой характер, но Кудашов нашел к нему правильный подход»
сегодня, 11:59
Быков о Кузнецове в «Металлурге»: «Евгений – замечательный хоккеист. Возможно, он еще не до конца понимает, чего от него хочет наставник»
сегодня, 09:54
Щитов о Кузнецове: «Принесет пользу «Металлургу» и всей КХЛ, если наберет форму. Разин вряд ли поставит его на место хоккеиста, у которого идет игра»
вчера, 16:24
Главные новости
«Локомотив» выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 6:3 со «Спартаком». Команда Хартли – первая на Западе
5 минут назад
КХЛ. СКА уступил «Салавату», «Металлург» одолел «Ладу», «Динамо» Минск забросило 7 шайб «Сибири», «Спартак» проиграл «Локомотиву»
12 минут назад
Ларионов о низкой результативности СКА: «У нас есть люди, умеющие забивать. Либо это выдающаяся игра вратарей соперников, либо потеря концентрации, неуверенность у нас»
22 минуты назад
«Сочи» снова заменил Самсонова после 2 периодов – при 2:0 с «Торпедо». Вышедший Третьяк пропустил пять шайб – 4 за 5 минут
40 минут назад
Разин о возвращении Кузнецова в состав «Металлурга»: «Он похудел, старался. У нас хорошие, рабочие отношения»
55 минут назад
Козлов о 2:1: «Салават» робко начал, СКА прессинговал, создавал моменты, а мы застенчиво смотрели. Вязовой сделал ключевые сэйвы, забрали инициативу»
сегодня, 17:45
Ларионов про 1:2 от «Салавата»: «У СКА 5 матчей за 9 дней, силы стали иссякать. Просили играть короткими отрезками, но не всегда слова доходят до игроков»
сегодня, 17:32
НХЛ. «Тампа» примет «Рейнджерс», «Филадельфия» сыграет с «Эдмонтоном», «Юта» – с «Баффало», «Чикаго» против «Нью-Джерси»
сегодня, 17:20
Разин о Самсонове: «Илюха, сорри, никогда не считал тебя плохим вратарем. Я неудачно пошутил, надеюсь, еще поработаем вместе»
сегодня, 17:08
«Металлург» выиграл 5 матчей подряд – сегодня 6:4 с «Ладой». Команда Разина лидирует в КХЛ
сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Сочи» Николаев впервые забил в КХЛ – в 187-м матче. Это его шестой сезон в лиге
сегодня, 17:59
Доми о травме Мэттьюса после хита Задорова: «Не собираюсь много говорить, что происходит на льду – остается там. Не хочется травм – тем более у нашего капитана»
сегодня, 16:58
Радулов пропустит игру со «Спартаком». Александр – лучший снайпер и бомбардир «Локомотива» с 12+13 в 25 матчах сезона
сегодня, 15:47
«Сибирь» заплатит Лещенко 7 млн рублей до конца сезона. У форварда 9+12 в 61 матче за «Нефтехимик» в прошлом году
сегодня, 15:15
Вратарь «Ванкувера» Демко получил травму в игре против «Виннипега»
сегодня, 14:59
Каменский о Могильном в Зале славы: «Он на голову сильнее многих ребят, которых ввели раньше него. Справедливость восторжествовала»
сегодня, 14:46
«Шанхай Дрэгонс» о составе сборной России: «Пиво-мужик, борода-мужик, казино-мужик. Всех узнали? Мяч-игра»
сегодня, 14:37Фото
Даниил Прохоров: «Радулов всегда был моим кумиром, дома до сих пор висят плакаты с его изображением. Я сходил с ума от его агрессивного стиля, взял с него пример»
сегодня, 13:59
Валерий Каменский: «Ковальчук – один из первых претендентов на попадание в Зал славы, он много сделал для мирового хоккея, в НХЛ здорово играл. Крутова можно ввести, Жамнов тоже достоин»
сегодня, 13:54
Терещенко о Могильном в Зале славы: «Лучше поздно, чем никогда. Он один из наших величайших хоккеистов»
сегодня, 13:45