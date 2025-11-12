Вячеслав Быков: «Трактор» демонстрирует замечательный хоккей. Клуб укомплектован игроками, которые способны решать самые серьезные задачи»
Вячеслав Быков высказался о выступлении «Трактора».
Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о выступлении «Трактора» в сезоне-2025/26.
На данный момент клуб занимает 5-е место таблице Восточной конференции.
«Трактор», как всегда, демонстрирует замечательный хоккей и удовлетворительные результаты.
Этот клуб укомплектован крайне профессиональными хоккеистами, которые способны решать самые серьезные задачи», – сказал Быков.
