Вячеслав Быков: «Трактор» демонстрирует замечательный хоккей. Клуб укомплектован игроками, которые способны решать самые серьезные задачи»

Вячеслав Быков высказался о выступлении «Трактора».

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о выступлении «Трактора » в сезоне-2025/26.

На данный момент клуб занимает 5-е место таблице Восточной конференции.

«Трактор», как всегда, демонстрирует замечательный хоккей и удовлетворительные результаты.

Этот клуб укомплектован крайне профессиональными хоккеистами, которые способны решать самые серьезные задачи», – сказал Быков.