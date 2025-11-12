Валенцов о стиле игры Галлана: «У «Шанхая» не такая сложная система, но нужно, чтобы каждый выполнял свою роль. От командной дисциплины строится рисунок игры»

Владислав Валенцов высказался о стиле игры Жерара Галлана.

Защитник «Шанхай Дрэгонс » Владислав Валенцов рассказал о стиле игры Жерара Галлана .

– Долго адаптировались к стилю игры Галлана?

– Не сказал бы, что было тяжело адаптироваться. Но была сложность с прошлого сезона. Для меня он не очень удачно сложился в плане психологии. Очень сложно было в самом начале сезона себя перестроить, вернуться и откатиться, начать делать те правильные вещи, которые я умею, которые мне помогали все время.

У нас не такая сложная система, но нужно, чтобы каждый выполнял свою роль. И если каждый будет выполнять свою функцию, то все будет нормально. Есть требования и нужно их выполнять на сто процентов. От командной дисциплины строится рисунок игры. И от этого намного проще становится действовать, когда все выполняют свою роль на льду.

– Вы бы сказали, что удалось преодолеть психологические моменты с прошлого сезона?

– Да, удалось. Помогло доверие тренерского штаба. На каком-то этапе своими действиями заслужил чуть больше доверия. И мне самому нужно было понять, что это шанс и возможность, которыми нужно пользоваться. И не важно, что у меня было в прошлом году.

У нас в раздевалке висит слоган: «Нет никаких оправданий». Мне помогли руководство и тренерский штаб, которые общаются и направляют. Эти моменты ценишь и за них цепляешься. Не хочешь никого подводить. Тут только слова благодарности.

Тяжелая ситуация летом была – и такой шанс выпал. Такое не у всех бывает в карьере, чтобы поработать с такими тренерами и поиграть в такой организации, которая у нас сейчас здесь, – сказал Валенцов.