  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Валенцов о стиле игры Галлана: «У «Шанхая» не такая сложная система, но нужно, чтобы каждый выполнял свою роль. От командной дисциплины строится рисунок игры»
0

Валенцов о стиле игры Галлана: «У «Шанхая» не такая сложная система, но нужно, чтобы каждый выполнял свою роль. От командной дисциплины строится рисунок игры»

Владислав Валенцов высказался о стиле игры Жерара Галлана.

Защитник «Шанхай Дрэгонс» Владислав Валенцов рассказал о стиле игры Жерара Галлана.

– Долго адаптировались к стилю игры Галлана?

– Не сказал бы, что было тяжело адаптироваться. Но была сложность с прошлого сезона. Для меня он не очень удачно сложился в плане психологии. Очень сложно было в самом начале сезона себя перестроить, вернуться и откатиться, начать делать те правильные вещи, которые я умею, которые мне помогали все время.

У нас не такая сложная система, но нужно, чтобы каждый выполнял свою роль. И если каждый будет выполнять свою функцию, то все будет нормально. Есть требования и нужно их выполнять на сто процентов. От командной дисциплины строится рисунок игры. И от этого намного проще становится действовать, когда все выполняют свою роль на льду.

– Вы бы сказали, что удалось преодолеть психологические моменты с прошлого сезона?

– Да, удалось. Помогло доверие тренерского штаба. На каком-то этапе своими действиями заслужил чуть больше доверия. И мне самому нужно было понять, что это шанс и возможность, которыми нужно пользоваться. И не важно, что у меня было в прошлом году.

У нас в раздевалке висит слоган: «Нет никаких оправданий». Мне помогли руководство и тренерский штаб, которые общаются и направляют. Эти моменты ценишь и за них цепляешься. Не хочешь никого подводить. Тут только слова благодарности.

Тяжелая ситуация летом была – и такой шанс выпал. Такое не у всех бывает в карьере, чтобы поработать с такими тренерами и поиграть в такой организации, которая у нас сейчас здесь, – сказал Валенцов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoШанхай Дрэгонс
logoВладислав Валенцов
logoКХЛ
logoЖерар Галлан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рендулич о том, какая главная команда в России – «Зенит» или «Спартак»: «Московский клуб, думаю. Их любит больше людей, мне кажется»
сегодня, 09:16
Никита Щитов: «СКА – неплохая команда по подбору хоккеистов, но играют они пока натужно. Преждевременно говорить, что они не попадут в плей-офф, может, все стабилизируется»
сегодня, 08:43
Рендулич о 7-м месте «Шанхая» на Западе: «Мы выдали хороший старт, обыгрывали серьезных соперников, но удача отвернулась. Мы заряжены попасть в плей-офф»
вчера, 20:00
Главные новости
Есть ли астероид в честь Харламова? А улица с именем Овечкина?
1 минуту назадТесты и игры
НХЛ. «Тампа» примет «Рейнджерс», «Филадельфия» сыграет с «Эдмонтоном», «Юта» – с «Баффало», «Чикаго» против «Нью-Джерси»
сегодня, 17:20
«Рейнджерс» подписали Мартина и поместили экс-вратаря ЦСКА на драфт отказов для отправки в АХЛ
5 минут назад
«Торпедо» выиграло 7 матчей подряд, сегодня – 5:3 с «Сочи». Команда Исакова идет 2-й на Западе
19 минут назад
«Локомотив» выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 6:3 со «Спартаком». Команда Хартли – первая на Западе
28 минут назад
КХЛ. СКА уступил «Салавату», «Металлург» одолел «Ладу», «Динамо» Минск забросило 7 шайб «Сибири», «Спартак» проиграл «Локомотиву»
35 минут назад
Ларионов о низкой результативности СКА: «У нас есть люди, умеющие забивать. Либо это выдающаяся игра вратарей соперников, либо потеря концентрации, неуверенность у нас»
45 минут назад
«Сочи» снова заменил Самсонова после 2 периодов – при 2:0 с «Торпедо». Вышедший Третьяк пропустил пять шайб – 4 за 5 минут
сегодня, 18:28
Разин о возвращении Кузнецова в состав «Металлурга»: «Он похудел, старался. У нас хорошие, рабочие отношения»
сегодня, 18:13
Козлов о 2:1: «Салават» робко начал, СКА прессинговал, создавал моменты, а мы застенчиво смотрели. Вязовой сделал ключевые сэйвы, забрали инициативу»
сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Сочи» Николаев впервые забил в КХЛ – в 187-м матче. Это его шестой сезон в лиге
сегодня, 17:59
Доми о травме Мэттьюса после хита Задорова: «Не собираюсь много говорить, что происходит на льду – остается там. Не хочется травм – тем более у нашего капитана»
сегодня, 16:58
Радулов пропустит игру со «Спартаком». Александр – лучший снайпер и бомбардир «Локомотива» с 12+13 в 25 матчах сезона
сегодня, 15:47
«Сибирь» заплатит Лещенко 7 млн рублей до конца сезона. У форварда 9+12 в 61 матче за «Нефтехимик» в прошлом году
сегодня, 15:15
Вратарь «Ванкувера» Демко получил травму в игре против «Виннипега»
сегодня, 14:59
Каменский о Могильном в Зале славы: «Он на голову сильнее многих ребят, которых ввели раньше него. Справедливость восторжествовала»
сегодня, 14:46
«Шанхай Дрэгонс» о составе сборной России: «Пиво-мужик, борода-мужик, казино-мужик. Всех узнали? Мяч-игра»
сегодня, 14:37Фото
Даниил Прохоров: «Радулов всегда был моим кумиром, дома до сих пор висят плакаты с его изображением. Я сходил с ума от его агрессивного стиля, взял с него пример»
сегодня, 13:59
Валерий Каменский: «Ковальчук – один из первых претендентов на попадание в Зал славы, он много сделал для мирового хоккея, в НХЛ здорово играл. Крутова можно ввести, Жамнов тоже достоин»
сегодня, 13:54
Терещенко о Могильном в Зале славы: «Лучше поздно, чем никогда. Он один из наших величайших хоккеистов»
сегодня, 13:45