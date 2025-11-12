Цукер не играет за «Баффало» из-за болезни, Кулих, Бенсон, Норрис и Дэнфорт – из-за травм. Далин катается в Швеции
Главный тренер «Баффало» Линди Рафф рассказал о ситуации с травмированными игроками клуба.
Нападающий Иржи Кулих, пропустивший последние 3 игры, выбыл на «значительное» время из-за тромба, сообщил Рафф. При этом тренер «Баффало» ожидает, что игрок еще вернется в строй в этом сезоне.
Команда также остается без нападающего Джейсона Цукера, который продолжает бороться с болезнью. Цукер последний раз играл 2 ноября.
«Очень серьезная вирусная болезнь, похожая на грипп, от которой он никак не может избавиться. Он прошел множество тестов, но все еще чувствует себя не очень хорошо», – сказал Рафф в понедельник.
Нападающий Зак Бенсон продолжает восстанавливаться после травмы нижней части тела.
Таким образом, на данный момент «Сэйбрс» играют без форвардов Кулиха, Цукера, Бенсона, а также Джоша Норриса (травма верхней части тела) и Джастина Дэнфорта (травма нижней части тела).
Защитник «Баффало» Расмус Далин ранее покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам и отправился в Швецию. В понедельник Далин катался на катке «Фрелунды» в Гетеборге.