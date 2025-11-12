Быков о Кузнецове в «Металлурге»: «Евгений – замечательный хоккеист. Возможно, он еще не до конца понимает, чего от него хочет наставник»

Вячеслав Быков высказался об игре Евгения Кузнецова за «Металлург».

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о результативности Евгения Кузнецова в «Металлурге ».

В 8 матчах нападающий набрал 5 (0+5) очков.

Ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил , что Кузнецов находится в плохой форме и отстранил его от участия в выездной серии матчей FONBET КХЛ.

«Прежде чем начать приносить команде пользу, хоккеисту надо вписаться в коллектив и привыкнуть к требованиям главного тренера.

Возможно, Евгений еще не до конца понимает, чего от него хочет наставник. Я точно знаю и уверен, что Кузнецов является замечательным хоккеистом», – сказал Быков.