  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Ротенберг: «Со стороны Бахрейна и ОАЭ есть запросы на открытие хоккейных школ. Проект на 15-20 лет, это сложно, но интересно. Мы можем помочь коллегам»
28

Роман Ротенберг: «Со стороны Бахрейна и ОАЭ есть запросы на открытие хоккейных школ. Проект на 15-20 лет, это сложно, но интересно. Мы можем помочь коллегам»

Роман Ротенберг высказался о сотрудничестве с Бахрейном и ОАЭ.

Главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о сотрудничестве с Бахрейном и ОАЭ.

«Мы хотим развивать нашу школу хоккея. С министерством спорта мы разработали программу по развитию хоккея – «Красная машина». Самое главное в программе – это открытие хоккейных школ и общение с тренерами. Это самый серьезный вызов.

Со стороны Бахрейна и ОАЭ мы имеем запросы на открытие хоккейных школ. Но это долгосрочный проект. Мы берем четырехлетних мальчишек и должны их довести до двадцатилетия. Это проект на 15-20 лет. Это очень сложно, но это и интересно.

Мы можем помочь коллегам. Можем развиваться благодаря совместным усилиям. Но для этого нужно время», – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoФХР
сборная России U25
logoСпорт-Экспресс
детский хоккей
чемпионат ОАЭ
logoсборная ОАЭ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о развитии хоккея: «Самые реальные запросы там, где есть каток. В Абу-Даби, в Дубае. Где есть площадка, там можно все развивать»
сегодня, 08:52
Ротенберг поздравил Могильного с введением в Зал славы: «Легенда, вдохновившая тысячи мальчишек. Его достижения изменили отношение к российским хоккеистам в Северной Америке»
вчера, 09:54
Роман Ротенберг: «Работаем без остановок ради будущего хоккея. Форум «Россия – спортивная держава» стал важной площадкой для обсуждения вопросов развития спорта»
10 ноября, 13:26
Главные новости
Кузнецов вернулся в состав «Металлурга». Он сыграет в 4-м звене в матче против «Лады»
36 минут назад
Зислис об «Авангарде»: «Все решает Ги Буше, менеджеры не могут повлиять. Он уже дошел до стадии, что где-то ему надо ударить по рукам, сказать: «Что ты творишь?»
51 минуту назад
Ротенберг о возможном возвращении Овечкина: «Это даст импульс, будет популяризировать хоккей. Но чтобы дети могли заниматься, нужны катки. Уделяем максимальное внимание строительству»
сегодня, 12:34
НХЛ проинспектирует арену для ОИ-2026 в Милане на следующей неделе. Лига все еще обеспокоена ходом строительства
сегодня, 12:24
КХЛ. СКА в гостях у «Салавата», «Металлург» примет «Ладу», «Динамо» Минск сыграет с «Сибирью», «Спартак» против «Локомотива»
сегодня, 12:00
Виталий Давыдов: «Гусев – лучший пример для Кузнецова. У Никиты тоже непростой характер, но Кудашов нашел к нему правильный подход»
сегодня, 11:59
Даниил Прохоров о шансах России выиграть МЧМ: «Если бы нас пригласили, могли бы пошуметь. Матчи с Канадой, США, Финляндией – другой уровень. Мы вполне могли бы взять золото»
сегодня, 11:45
Агент Комтуа про слухи об обмене в «Локомотив» из «Динамо»: «Бред. Общались с клубом на этот счет, посмеялись»
сегодня, 11:24
Ротенберг о развитии хоккея: «Важен массовый спорт. Возвращаемся к тому, чтобы дети могли выйти во дворе на лед и имели инвентарь. Разрабатываем вариант, где они могут арендовать клюшки»
сегодня, 10:59
Ротенберг о развитии хоккея: «Самые реальные запросы там, где есть каток. В Абу-Даби, в Дубае. Где есть площадка, там можно все развивать»
сегодня, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
Таварес о силовом приеме Задорова против Мэттьюса: «Остон стоял спиной. Нам не понравился этот хит. Когда речь идет о нашем лидере и лучшем игроке, не хотим допускать никаких вольностей»
10 минут назад
Даниил Прохоров: «Стиль игры Комтуа ассоциируется с НХЛ. Максим всегда действует на льду предельно жестко, не стесняется идти в силовую борьбу. Стараюсь брать с него пример»
46 минут назад
Вячеслав Быков: «Трактор» демонстрирует замечательный хоккей. Клуб укомплектован игроками, которые способны решать самые серьезные задачи»
сегодня, 11:30
Валенцов о стиле игры Галлана: «У «Шанхая» не такая сложная система, но нужно, чтобы каждый выполнял свою роль. От командной дисциплины строится рисунок игры»
сегодня, 10:53
Цукер не играет за «Баффало» из-за болезни, Кулих, Бенсон, Норрис и Дэнфорт – из-за травм. Далин катается в Швеции
сегодня, 10:45
Рашит Давыдов о дебюте Мурашова в НХЛ: «В игре Сергея была некоторая скованность, но это нормально для первой встречи на новом уровне. В следующем матче он сыграет более раскованно»
сегодня, 10:28
Быков о Кузнецове в «Металлурге»: «Евгений – замечательный хоккеист. Возможно, он еще не до конца понимает, чего от него хочет наставник»
сегодня, 09:54
Биннингтон побил рекорд «Сент-Луиса» по матчам среди вратарей – 348
сегодня, 09:34
Рендулич о том, какая главная команда в России – «Зенит» или «Спартак»: «Московский клуб, думаю. Их любит больше людей, мне кажется»
сегодня, 09:16
Каменский о жесткой игре Задорова: «От него это требуют, наверное. Он выполняет игровое задание»
сегодня, 08:59