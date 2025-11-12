Роман Ротенберг: «Со стороны Бахрейна и ОАЭ есть запросы на открытие хоккейных школ. Проект на 15-20 лет, это сложно, но интересно. Мы можем помочь коллегам»

Роман Ротенберг высказался о сотрудничестве с Бахрейном и ОАЭ.

Главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о сотрудничестве с Бахрейном и ОАЭ.

«Мы хотим развивать нашу школу хоккея. С министерством спорта мы разработали программу по развитию хоккея – «Красная машина». Самое главное в программе – это открытие хоккейных школ и общение с тренерами. Это самый серьезный вызов.

Со стороны Бахрейна и ОАЭ мы имеем запросы на открытие хоккейных школ. Но это долгосрочный проект. Мы берем четырехлетних мальчишек и должны их довести до двадцатилетия. Это проект на 15-20 лет. Это очень сложно, но это и интересно.

Мы можем помочь коллегам. Можем развиваться благодаря совместным усилиям. Но для этого нужно время», – сказал Ротенберг.