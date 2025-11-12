Ротенберг о развитии хоккея: «Самые реальные запросы там, где есть каток. В Абу-Даби, в Дубае. Где есть площадка, там можно все развивать»
Роман Ротенберг рассказал о запросах на помощь в развитии хоккея.
Главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, из каких стран получал запросы на помощь в развитии хоккея.
– Из каких стран вы получали наиболее экзотические запросы по развитию хоккея?
– Самые реальные запросы там, где есть каток. В Абу-Даби, в Дубае – там есть каток.
Где есть площадка, там можно все развивать. Хоккей – это как дом, в нем каток – это фундамент, – сказал Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
