«Сибирь» подписала полноценный контракт с Лещенко до конца сезона

«Сибирь» подписала контракт с Вячеславом Лещенко.

«Сибирь » подписала полноценный контракт с Вячеславом Лещенко .

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26.

Лещенко сыграл 3 матча за «Сибирь» на пробном контракте и забросил одну шайбу.

Всего на счету нападающего 528 матчей и 203 (101+102) очка за карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ.