«Сибирь» подписала полноценный контракт с Лещенко до конца сезона

«Сибирь» подписала полноценный контракт с Вячеславом Лещенко.
Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26.
Лещенко сыграл 3 матча за «Сибирь» на пробном контракте и забросил одну шайбу.
Всего на счету нападающего 528 матчей и 203 (101+102) очка за карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Сибири»
