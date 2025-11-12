20-летний Лео Карлссон стал самым молодым игроком в истории «Анахайма», набравшим 100 очков в НХЛ. Он побил рекорд Карии
Лео Карлссон набрал 100 очков в НХЛ и установил рекорд «Анахайма».
Форвард «Анахайма» Лео Карлссон стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:4).
На счету 20-летнего шведа стало 26 (11+15) очков в 16 играх, он делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги.
За карьеру в лиге Карлссон набрал 100 (43+57) очков в 147 матчах.
Он стал самым молодым игроком в истории «Дакс», достигшим этой отметки (20 лет 320 дней). Лео побил рекорд Пола Карии (1995/96, 21 год 109 дней).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
