20-летний Лео Карлссон стал самым молодым игроком в истории «Анахайма», набравшим 100 очков в НХЛ. Он побил рекорд Карии

Лео Карлссон набрал 100 очков в НХЛ и установил рекорд «Анахайма».

Форвард «Анахайма » Лео Карлссон стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (1:4).

На счету 20-летнего шведа стало 26 (11+15) очков в 16 играх, он делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги.

За карьеру в лиге Карлссон набрал 100 (43+57) очков в 147 матчах.

Он стал самым молодым игроком в истории «Дакс», достигшим этой отметки (20 лет 320 дней). Лео побил рекорд Пола Карии (1995/96, 21 год 109 дней).